Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nach Diebstahl festgenommen +++ Elektronik aus Schule entwendet +++ Versammlung von Coronaregel-Kritikern

Wiesbaden (ots)

Nach Diebstahl festgenommen,

Wiesbaden, Südost, Mainzer Straße, Montag, 13.12.2021, 15:10 Uhr,

(mh) Am Montagnachmittag kam es zur Festnahme eines 17 Jahre alten Jugendlichen, der im Verdacht steht, zuvor nach einem Ladendiebstahl vor dem Ladendetektiv geflohen zu sein. Gegen 15:10 Uhr verließen zwei männliche Täter, welche sich zuvor Ware in die Taschen gesteckt hatten, das Geschäft in der Mainzer Straße. Als sie vor der Tür vom Ladendetektiv angehalten wurden, ergriffen beide die Flucht. Einer der Diebe warf eine mitgeführte Dose nach dem Mann, verfehlte diesen jedoch. Obwohl die Flucht zunächst gelang, konnte einer der mutmaßlichen Täter wenig später von einer Streife unweit des Tatorts festgenommen werden.

Elektronik aus Schule entwendet,

Wiesbaden, Moltkering, Freitag, 10.12.21, bis Montag, 13.12.21 07:00 Uhr,

(mh) Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude im Moltkering in Wiesbaden. Unbekannte Täter erbeuteten mehrere elektrische Geräte aus verschiedenen Klassenräumen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum vom Freitagabend bis Montagmorgen über ein Fenster Zugang zum Gebäude und brachen mehrere Container auf, um an die dort gelagerten Geräte zu gelangen. Der Einbruch wurde dann am Montagmorgen vor Unterrichtsbeginn festgestellt. Personen, die im Verlauf dieses Wochenendes verdächtige Wahrnehmungen rund um die Schule gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Versammlung von Coronaregel-Kritikern,

Wiesbaden, Kranzplatz, Montag, 13.12.2021, 18:15 Uhr,

(mh) Am Montagabend kam es auf dem Kranzplatz zu einer Versammlung von Kritikern der Corona Schutzmaßnahmen. Die Personen trafen sich gegen 18:15 Uhr auf dem Platz und führten Kerzen mit sich. In der Spitze kamen ca. 30 Personen zusammen. Die Versammlung endete gegen 20 Uhr.

