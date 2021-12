Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Auto ins Schaufenster gefahren - Einbruch in Juweliergeschäft

Wiesbaden (ots)

Mit Auto ins Schaufenster gefahren - Einbruch in Juweliergeschäft, Wiesbaden, Helenenstraße, 14.02.2021, 03.20 Uhr,

(pl)Mindestens zwei Personen sind in der Nacht zum Dienstag in Wiesbaden mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliergeschäftes gefahren und haben Schmuck aus dem Geschäft gestohlen. Die Unbekannten steuerten gegen 03.20 Uhr einen schwarzen Audi A1 rückwärts gegen die Schaufensterscheibe des Juweliers in der Helenenstraße, wodurch diese zerstört wurde. Im Anschluss drangen die Täter in den Verkaufsraum ein, erbeuteten hieraus hochwertigen Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und ergriffen dann mit der Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Wellritzstraße. Die von mehreren Zeugen verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach kurzer Zeit in der Nähe des Tatortes einen 44-jährigen Mann festnehmen, der sich zwischen Fahrzeugen versteckt hatte. Bei der Durchsuchung des festgenommenen Tatverdächtigen konnte der Schlüssel des Tatfahrzeuges aufgefunden werden. Der serbische Staatsangehörige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Mindestens eine Person ist weiterhin flüchtig und die Beute konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in den frühen Morgenstunden möglicherweise Anhalter mitgenommen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell