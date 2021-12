Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht +++ Subaru Forester gestohlen +++ Flüchtiger Dieb wirft Beute weg +++ Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Wiesbaden (ots)

1. Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, 09.12.2021, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Firmengebäude im Max-Planck-Ring von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen gegen 00.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, durchsuchten dieses nach Diebesgut und ergriffen dann aber offensichtlich ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Düsseldorfer Straße. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Subaru Forester gestohlen,

Mainz-Kastel, Kronenstraße, 08.12.2021, 15.00 Uhr bis 18.15 Uhr,

(pl)Autodiebe haben am Mittwoch in Mainz-Kastel einen in der Kronenstraße abgestellten Subaru Forester gestohlen. An dem zwischen 15.00 Uhr und 18.15 Uhr entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-CD 541 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Flüchtiger Dieb wirft Beute weg,

Wiesbaden, Marktstraße, 08.12.2021, 15.40 Uhr,

(pl)In der Marktstraße wurde am Mittwochnachmittag ein unbekannter Täter beim Diebstahl einer Geldkassette aus einem geparkten Pkw erwischt. Der Dieb hatte sich gegen 15.40 Uhr aus einem weißen Kastenwagen eine darin befindliche Geldkassette geschnappt und war dann mit der Beute über die Bahnhofstraße in Richtung Luisenstraße geflüchtet. Der Täter wurde jedoch von dem hinzukommenden Geschädigten verfolgt, woraufhin der Flüchtige schließlich die erbeutete Geldkassette wegwarf und ohne Diebesgut davonrannte. Der Dieb soll etwa 1,85 Meter groß sowie muskulös gewesen sein und einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Getragen habe er beige-weiß karierte Oberbekleidung, eine schwarze Hose und eine weiße Maske. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden, Igstadt, Zum Golzenberg, 08.12.2021, 22.15 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend kam es in Igstadt zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Nach Angaben einer 30-jährigen Autofahrerin sei sie gegen 22.15 Uhr in der Straße "Zum Golzenberg" einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und daraufhin mit ihrem blauen Skoda von der Fahrbahn abgekommen, wo der Pkw eine Hecke streifte und schließlich mit einem Leitpfosten kollidierte. Der Fahrer oder aber die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw habe nicht angehalten, sondern die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 15.000 Euro zu kümmern. Eine Beschreibung des flüchtigen Wagens liegt nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell