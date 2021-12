Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Bahnhofsunterführung beraubt +++ Auseinandersetzungen +++ Kontrolle mündet in mehreren Anzeigen +++ Exhibitionist belästigt Spaziergängerin +++ Wertgegenstände von Flohmarktständen entwendet

Wiesbaden (ots)

1. In Bahnhofsunterführung beraubt,

Wiesbaden, Biebrich, Kasteler Straße, Samstag, 11.12.2021, zwischen 22:05 Uhr und 22:30 Uhr,

(mh) Am Samstagabend wurde ein 60-jähriger Mann in einer Unterführung des Biebricher Bahnhofes durch zwei unbekannte Täter getreten, geschlagen und seiner Wertsachen beraubt. Zwischen 22:05 Uhr und 22:30 Uhr befand sich der Geschädigte am Treppenabgang einer Unterführung des Biebricher Bahnhofs, als er von zwei Unbekannten in den Rücken getreten und anschließend geschlagen wurde. Die Unbekannten entwendeten dessen Mobiltelefon sowie seinen Geldbeutel mit Bargeld. Da die Tat schlagartig durchgeführt wurde, liegt nur eine knappe Personenbeschreibung vor. Einer der Täter sei männlich und ca. 190 cm groß. Die andere, angreifende Person sei etwa 170 cm groß, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt habe, kann der Geschädigte nicht sagen. Personen, die Angaben zur Identität der Täter machen können oder Augenzeugen der Tathandlung geworden sind, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 in Verbindung zu setzten.

2. Auf dem Mauritiusplatz angegriffen,

Wiesbaden, Mitte, Mauritiusplatz, Sonntag, 12.12.2021, 02:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden drei junge Männer im Alter von 23, 24 und 24 Jahren gegen 02:00 Uhr auf dem Mauritiusplatz von einer Gruppe Unbekannter zunächst verbal angegangen und dann mit Faustschlägen angegriffen. Die drei Geschädigten hielten sich mit mehreren Personen auf dem Mauritiusplatz auf, als eine weitere, unbekannte Gruppe aus drei Männern und zwei Frauen hinzukam. Aus dieser Gruppe heraus sei dann in Richtung der Geschädigten provoziert worden. Die unbekannten Männer hätten die Geschädigten dann mit Faustschlägen attackiert. Einer der jungen Männer erlitt Verletzungen, die dazu führten, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Einer der Täter aus der besagten Gruppe wurde als männlich, ca. 18-20 Jahre alt, 180 cm groß mit normaler Statur beschrieben. Er habe schwarze Haare mit kurz geschnittenen Seiten und lockigem Oberhaar gehabt und eine schwarze Jacke getragen.

Personen, die Augenzeugen der Straftat geworden sind oder Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 beim Haus des Jugendrechts zu melden.

3. Auseinandersetzung auf Parkplatz von Schnellrestaurant, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 12.12.2021, 18.10 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Dotzheimer Straße wurden am frühen Sonntagabend zwei 16 und 17 Jahre alte Jungen bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt. Die beiden Jungen trafen sich gegen 18.10 Uhr auf dem Parkplatz mit mehreren Personen, um zurückliegende Differenzen zu klären. Im weiteren Verlauf seien die beiden dann von ihren Kontrahenten körperlich angegangen und mit Pfefferspray attackiert worden. Die Gruppe der Angreifer soll zwischen 15 und 22 Jahre alt gewesen sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kontrolle mündet in mehreren Anzeigen, Wiesbaden, Dotzheim, August-Bebel-Straße, Sonntag, den 12.12.2021, 16:50 Uhr,

(mh) Die Kontrolle eines 23-jährigen Mannes in Dotzheim am Sonntagnachmittag führte zum Auffinden eines gestohlenen Fahrrades, einer Schreckschusswaffe und Betäubungsmitteln. Am Sonntag wurde gegen 16:50 Uhr durch eine Streife der Wiesbadener Polizei eine männliche Person auf einem Fahrrad angehalten, nachdem diese zuvor versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das genutzte Rad als gestohlen gemeldet war. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person konnten darüber hinaus eine Schreckschusspistole sowie eine nicht unerhebliche Menge Marihuana aufgefunden werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen den Mann gefertigt.

5. Exhibitionist belästigt Spaziergängerin Wiesbaden, Nordost, Kurpark Sonntag, den 12.12.2021, 19:05 Uhr

(mh) Am Sonntagabend ist es im Wiesbadener Kurpark zu exhibitionistischen Handlungen einer unbekannten, männlichen Person gegenüber einer 23 Jahre alten Spaziergängerin gekommen. Die Geschädigte war gegen 19:05 Uhr im Wiesbadener Kurpark hinter dem Kurhaus spazieren. Auf Höhe der Konzertmuschel sei eine männliche Person aus dem Gebüsch auf den Weg getreten und ihr mit entblößtem Glied entgegengekommen. Um diesem zu entgehen, habe die Frau auf der Stelle kehrtgemacht und sei zum Eingang des Parks zurückgelaufen. Der Täter entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Der Mann sei ca. 50 Jahre alt, seine Haare waren grau und gelockt. Die Person habe eine Jacke in unbekannter Farbe und eine Jeanshose getragen. Die Kleidung sei optisch stark abgenutzt gewesen.

Hinweise zur Identität der Person nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

6. Wertgegenstände von Flohmarktständen entwendet Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee, Sonntag, den 12.12.2021, 09:15 Uhr und 09:30 Uhr

(mh) Am Sonntagmorgen wurden durch mehrere, unbekannte Täter Schmuckgegenstände und Uhren von zwei Verkaufsständen eines Flohmarktes vor einem Bekleidungsgeschäft in der Äppelallee in Biebrich entwendet. Gegen 09:15 Uhr räumte einer der geschädigten Standbetreiber eine Vitrine ein, als er von einem unbekannten, männlichen Täter in einem Verkaufsgespräch abgelenkt wurde. Ein weiterer Täter ergriff währenddessen eine vom Verkäufer unbeaufsichtigte Tasche mit Schmuck und entfernte sich mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschreibt den Täter, mit dem er im Gespräch war, als ca. 180 cm groß, männlich, ca. 35-40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Person habe gebrochenes Deutsch gesprochen. In einem weiteren Fall auf dem gleichen Flohmarkt wurde ein Verkäufer eines anderen Standes gegen 09:30 Uhr durch drei unbekannte Täter abgelenkt, wobei eine Handtasche mit Mobiltelefon, einem Geldbeutel und einer hochwertigen Uhr entwendet wurde. Hier kann keine Personenbeschreibung abgegeben werden. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 zu melden.

7. Gefälschte Impfausweise aufgeflogen

Wiesbaden, Mainstraße, Friedrichstraße, Rheinstraße Freitag, 10.12.2021, Samstag 11.12.2021

(wo)Am Freitag und Samstag wurden in drei Apotheken in der Mainstraße, Friedrichstraße und Rheinstraße gefälschte Impfausweise vorgelegt. Unterschiedliche Täter versuchten durch Vorlage ihrer gefälschten Impfausweise in den Apotheken an die QR Codes zu gelangen. Den aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Apotheken fielen die Fälschungen auf. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten die Personalien fest und leiteten gegen die Personen jeweils Strafverfahren ein.

8. Einbrecher erwischt,

Wiesbaden-Schierstein, Storchenallee, 12.12.2021, 19.50 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde ein Einbrecher in der Storchenallee in Schierstein beim versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses erwischt. Der Täter hatte sich gegen 19.50 Uhr an einem Fenster und einer Tür der betroffenen Wohnung zu schaffen gemacht und versucht diese aufzuhebeln. Als er hierbei von der heimkehrenden Bewohnerin ertappt wurde, suchte der gescheiterte Einbrecher das Weite. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine türkisfarbene Jacke getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Aufgefahren und im Feld gelandet - Zeugen gesucht!, A3, zw. Bad Camberg und Limburg-Süd, Samstag, 11.12.2021, 06:45 Uhr,

(he)Am Samstagmorgen kam es auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg- Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von knapp 60.000 Euro entstand. Gegen 06:45 Uhr war ein 59-Jähriger aus dem Main-Taunus-Kreis mit seinem Wohnmobil in Richtung Köln unterwegs, als er plötzlich von hinten einen starken Schlag verspürte, die Kontrolle über sein Wohnmobil verlor und nach rechts ins Feld von der Autobahn abkam. Mit ihm landete noch ein VW Phaeton im Feld. Dessen 29-jähriger Fahrer war aus bisher unbekannten Gründen von hinten auf das Wohnmobil aufgefahren. Mit in dem VW saß ein 31-jähriger Beifahrer. Beide Männer wurden verletzt und ambulant in Krankenhäuser behandelt. Der Wohnmobilfahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine entsprechende Blutentnahme wurde durchgeführt. Verkehrsteilnehmer, welche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.

10. Wildschwein auf Autobahn - Verkehrsunfall, A3, Bereich Flörsheim a.M., Weilbach, FR Frankfurt, Sonntag, 12.12.2021, 20:15 Uhr,

(he) Gestern Abend kam es auf der A3 bei Weilbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fiat-Fahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand. Ausgelöst wurde der Unfall durch ein Wildschwein. Der 43-jährige Fiat-Fahrer befuhr gegen 20:15 Uhr die A3 in Richtung Frankfurt. Plötzlich tauchte auf der Beton-Mittelschutzplanke ein Wildschwein auf. Ein vor dem 43-Jährigen fahrender Verkehrsteilnehmer nahm das Wildschein im letzten Augenblick wahr und wich nach rechts aus. Der Fiat-Fahrer stieß mit dem Tier jedoch zusammen, geriet dadurch ins Schleudern und rutschte nach rechts, über sämtliche Fahrstreifen hinweg in das angrenzende Feld. Hierbei verletzte er sich leicht und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik nach Frankfurt verbracht werden. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell