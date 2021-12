Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Brand in Bistro +++ Elektrotechnikteile aus Neubau gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, 09.12.2021, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Sonnenberg haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag diverse Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher hebelten zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr die Terrassentür des Hauses auf und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Nachdem die Unbekannten diese dann durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden-Biebrich, Cheruskerweg, 09.12.2021, 08.10 Uhr bis 19.10 Uhr,

(pl)Die Terrassentür und ein Fenster eines Einfamilienhauses im Cheruskerweg in Biebrich haben am Donnerstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 08.10 Uhr und 19.10 Uhr erfolglos versucht, die Tür und das Fenster aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brand in Bistro,

Mainz-Kastel, Schmalweg, 10.12.2021, 03.35 Uhr,

(pl)In den Räumlichkeiten eines Bistros im Schmalweg in Mainz-Kastel ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde gegen 03.35 Uhr von einem Zeugen bemerkt und von der Feuerwehr gelöscht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden liegt im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Ertappte Diebe ergreifen die Flucht,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, 08.12.2021, 15.05 Uhr,

(pl)Ein Mitarbeiter eines Weihnachtsbaumverkaufs in der Boelckestraße in Mainz-Kastel ertappte am Mittwochnachmittag im Verkaufsraum zwei mutmaßliche Diebe. Die beiden Männer wurden gegen 15.00 Uhr von dem Mitarbeiter erwischt und daraufhin in dem Verkaufsraum eingesperrt. Dem Duo gelang es jedoch, die Tür gewaltsam zu öffnen, um dann ohne Beute die Flucht zu ergreifen. Die beiden Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der beiden sei etwa 20 Jahre alt sowie schlank gewesen, der andere etwa 30 Jahre alt und muskulös. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Elektrotechnikteile aus Neubau gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, 04.12.2021, 12.00 Uhr bis 08.12.2021, 18.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Mittwochabend haben unbekannte Täter aus einem Neubau in der Ludwig-Erhard-Straße in Dotzheim Elektrotechnikteile im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zur Baustelle und entwendeten unter anderem Schalter, Steckdosen, Sicherungen sowie eine Kabelrolle und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

