Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Borken (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Borken-Weseke einen Zaun durch Farbschmierereien beschädigt. Die Täter trugen an insgesamt sechs Stellen orangene Farbe auf. Das Geschehen spielte sich im Bereich an der Leitingsstiege ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

