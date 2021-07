Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrerin fährt in eigene Garage

Mann schwer verletzt

Ahaus (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat am Mittwoch ein 78 Jahre alter Mann in Ahaus erlitten. Er hielt sich gegen 12.00 Uhr in seiner Garage am Dachsweg auf, als seine 77 Jahre alte Ehefrau ihn mit ihrem Wagen erfasste. Sie hatte vor der Garage mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt. Durch das geschlossene Tor fuhr sie in den gemauerten Raum und klemmte ihren Mann ein. Rettungskräfte bargen den Verletzten. Der Transport in eine Klinik erfolgte mittels eines Rettungshubschraubers. Die unter Schock stehende Autofahrerin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dem tragischen Unglücksfall. (Korrektur des Alters des Schwerverletzten - die fehlerhafte Meldung wurde gelöscht)

