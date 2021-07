Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versicherungskennzeichen abgelaufen

Borken (ots)

Schwarz statt blau - Polizeibeamten fiel am Mittwoch ins Auge, dass am Kleinkraftrad eines Jugendlichen ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Denn die Farben signalisieren, für welches Versicherungsjahr sie gelten - derzeit aktuelle Versicherungskennzeichen sind in Blau gehalten. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell