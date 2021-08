Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 24.8.2021, 22.30 Uhr bis zum 25.8.2021, 12.30 Uhr, wurde in der Alten Ixheimer Straße ein geparkter PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen grauen Hyundai Kona, welcher durchgängig auf der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von 80 cm zerkratzt worden ist. Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

