Bereich Offenbach

1. Wer fuhr den weißen Smart gegen die Straßenlaterne - Offenbach am Main

(as) Noch unklar ist der Polizei, wer einen weißen Smart gegen eine Straßenlaterne gelenkt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass der Smart den Lämmerspieler Weg in Richtung S-Bahnhof befuhr und dann beim Linksabbiegen in die Siemensstraße aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort frontal mit einer Straßenlaterne kollidierte. Als die Streife vor Ort eintraf, war der Fahrzeugführer verschwunden. Eine 30-jährige Frau aus Rodgau gab sich den Beamten während der Unfallaufnahme als mutmaßliche Fahrzeugführerin zu erkennen. An ihrer Fahrereigenschaft zweifeln die Ordnungshüter allerdings derzeit. Es entstand ein Sachschaden an der Laterne und an dem Auto in Höhe von etwa 8.500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisste ist wieder da - Schlüchtern

(fg) Die am Freitag vermisst gemeldete 15-Jährige aus Schlüchtern ist bereits am Freitagnachmittag nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Vermisstenfahndung wieder wohlbehalten zurückgekehrt.

2. Fahndungsrücknahme: 81-jähriger Mann gerettet - Nidderau / Ostheim

(kk) Der seit Freitagnachmittag vermisste 81-jährige Mann aus Nidderau-Ostheim konnte am Sonntag gefunden und gerettet werden. Der zuvor durch diverse Rettungskräfte gesuchte Senior befand sich in einer hilflosen Lage und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

