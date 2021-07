Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 25.07.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach 1. Wenn Hunger teuer werden kann - Offenbach Mit einem Wert von 0,99 Promille in der Atemluft hat das 2. Polizeirevier am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, einen 27 Jahre alten Opel-Astra-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor einen Unfall verursacht hatte. Offensichtlich durch Hunger getrieben nutzte der Offenbacher den Drive-In einer Fastfood-Kette in der Strahlenbergerstraße und fuhr dort einem am Bestellschalter stehenden Fahrzeug auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Der Offenbacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. 2. Unfall unter Alkoholeinfluss - Mühlheim am Main Jede Menge Ärger hat sich ein 24-jähriger Frankfurter eingebrockt, der am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, auf der Dietesheimer Straße (100er Hausnummern) mit seinem Toyota nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen geparkten Citroen krachte. Zunächst verließ der Verursacher den Unfallort, kehrte aber kurze Zeit später entgegen der Fahrtrichtung fahrend zur Unfallstelle zurück. Die alarmierte Streife der Polizei Mühlheim stellte einen Wert von 1,79 Promille in der Atemluft des Frankfurters fest. Nach angeordneter Blutentnahme wurde der Führerschein des 24-jährigen sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. Bereich Main-Kinzig Keine Beiträge Die Autobahnpolizei berichtet: Keine Beiträge Offenbach am Main, 25.07.2021, RENKER, PvD

