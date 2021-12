Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angemeldete Versammlung in Wiesbaden aufgelöst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Kochbrunnenplatz, Mittwoch, 15.12.2021, 15:00 Uhr - 16:45 Uhr

(he) Am heutigen Nachmittag kam es in Wiesbaden zu einer angemeldeten Versammlung von Kritikern der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Diese wurde jedoch aufgrund wiederholter Verstöße gegen die von der Versammlungsbehörde der Stadt Wiesbaden verfügten Auflagen um 16:15 Uhr aufgelöst. Ab circa 15:00 Uhr hatten sich am Kochbrunnenplatz bis zu 100 Personen versammelt. Während der Versammlung kam es, trotz entsprechender Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei, wiederholt zu Verstößen gegen die geltenden Auflagen. Da mehreren Durchsagen der Polizei, in denen die Teilnehmer und die Versammlungsleiterin zu einer Verhaltensänderung aufgefordert wurden, keine Beachtung geschenkt wurde, erfolgte eine Auflösung durch Versammlungsbehörde und Polizei. Mehrere Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wurden eingeleitet.

