Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wer wurde von schwarzem Golf gefährdet? - Von Paketfahrzeug mitgeschleift - Radfahrer stoßen zusammen - Reifen beschädigt - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Wer wurde von schwarzem Golf gefährdet?

Am Montagabend zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem schwarzen VW Golf die Stuttgarter Straße stadtauswärts. Bereits hier beschleunigte er sein Fahrzeug sehr stark. Am Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Fackelbrückenstraße fuhr der 22-Jährige eine Runde im Kreisverkehr, sodass ein 18-jähriger PKW-Lenker vor dem Golf in den Kreisverkehr einfuhr. Anschließend folgte Golf-Fahrer dem 18-Jährigen auf der Stuttgarter Straße in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants und überholte diesen trotz Gegenverkehr. Der 18-Jährige musste sein Fahrzeug daraufhin stark abbremsen, sodass der Golf-Fahrer gerade noch nach rechts einscheren konnte um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Aalen bittet den Fahrer des entgegenkommenden PKW oder sonstige Verkehrsteilnehmer, die durch den Golf-Lenker gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Ellwangen: Reifen beschädigt

An einem Ford, welcher zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in der Gröninger Straße geparkt war, wurde der rechte vordere Reifen mit einem Nagel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schechingen: Aufgefahren

Eine 31-jährige Seat-Lenkerin befuhr am Montag gegen 16:45 Uhr die K3261 in Richtung Schechingen. Auf der Strecke übersah sie eine in gleiche Richtung fahrenden landwirtschaftliche Zugmaschine und fuhr auf dessen Anhänger auf. Bei dem Unfall wurde die 31-Jährige leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Mutlangen: Radfahrer stoßen zusammen

Eine 66-jährige Radfahrerin und eine 57-jährige Fahrradfahrerin begegneten sich am Montag gegen 16.20 Uhr in der Lindacher Straß. Beim Vorbeifahren streiften sich die beiden Radlerinnen so sehr, dass sie beide stürzen. Hierbei verletzte sich die 57-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 66-Jährige blieb unverletzt.

Ellwangen: Von Paketfahrzeug mitgeschleift

Am Montag gegen 14.30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lenker eines Paketfahrzeugs auf die Hofeinfahrt einer Firma in der Ludwig-Lutz-Straße ein. Dort wurden gerade von Mitarbeitern der Firma Schläuche und Kabel aufgewickelt. Dem Paketfahrer wurde mehrfach mitgeteilt, dass er über diese nicht hinwegfahren kann. Beim Wenden überfuhr der 57-Jährige jedoch ein zusammengerolltes Kabel und zerstörte dieses. Daraufhin wurde er von den Mitarbeitern auf sein Fehlverhalten angesprochen. Nachdem der Paketfahrer jedoch weiterfuhr begab sich ein Mitarbeiter zur Fahrertür, um den 57-Jährigen zur Rede zu stellen. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort und schleifte den 52-jährigen Mitarbeiter, der sich an der Fahrertür festhielt, etwa 50 Meter weit mit. Erst an der Firmenausfahrt verlangsamte der Paketfahrer seine Geschwindigkeit, so dass der 52-Jährige loslassen konnte. Hierbei kam dieser jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Der 57-jährige setzte seine Fahrt weiterhin fort und entfernte sich unerlaubt von dem Firmengelände. Das Paketfahrzeug konnte kurze Zeit darauf durch eine Polizeistreife ausfindig gemacht und angehalten werden. Der Paketfahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell