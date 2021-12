Polizei Bochum

POL-BO: Unfall - Drei Personen in Linienbus verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am 11. Dezember sind drei Personen verletzt worden. Eine 80-jährige Bochumerin fuhr gegen 22.20 Uhr auf der Königsallee in Richtung Bochum-Stiepel. In Höhe der Hausnummer 178 wechselte die Seniorin aufgrund einer Baustelle vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen.

Hier fuhr zeitgleich ein 57-jähriger Bochumer mit seinem Linienbus. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Bochumerin zu verhindern, musste der Busfahrer eine Notbremsung durchführen. Dabei stürzten im Bus drei Personen und verletzten sich.

Ein 41-jähriger Bochumer und eine 47-jährige Hattingerin wurden leicht verletzt. Ein 53-jähriger Hattinger musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell