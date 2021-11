Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Mann mit Messer vor Mainzer Friseursalon

Mainz-Mombach (ots)

Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Mann mit Messer für verängstigte Personen vor einem Mainzer Friseursalon.

In der Hauptstraße im Stadtteil Mombach wurde eine 37-jährige Mainzerin von einem 30-Jährigen Mann aus Bischofsheim vor einem Friseursalon angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Im Verlauf des Gesprächs bemerkte die 37-Jährige plötzlich, dass der Bischofsheimer die ganze Zeit ein Messer in der Hand hielt. Die verängstigte Mainzerin gab dem Mann schließlich eine Zigarette und flüchtete sich dann in den nahegelegenen Friseursalon. Von hier aus verständigte die Zeugin die Polizei. Den alarmierten Funkstreifen der Mainzer Polizei händigt der 30-Jährige sofort sein Messer aus, welches sichergestellt wurde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 30-jährige Bischofsheimer unter einer psychischen Krankheit zu leiden scheint, weshalb er im Anschluss in die Obhut einer psychiatrischen Klinik gebracht wurde.

