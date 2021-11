Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Körperverletzung und Beleidigung in Mainzer Einkaufsmarkt

Mainz - Neustadt (ots)

Am späten Donnerstagmorgen des 4.11. kommt es durch einen 14-jähriger Mainzer in Begleitung einer weiteren unbekannten Person in einem Mainzer Einkaufsmarkt zur Körperverletzungen und Beleidigungen.

Als die beiden Jugendlichen gegen 11:40 Uhr den Einkaufsmarkt in der Erthalstraße in Mainz betreten, beleidigt einer der beiden eine 15-jährigen Mainzerin im Vorbeilaufen. Als der anwesende 33-jährige Filialleiter dies mitbekommt, einschreitet und die Jugendlichen des Geschäftes verweist, reagieren diese belustigt, verbal aggressiv und bauen sich vor dem Filialleiter auf. Es kommt zum Streitgespräch, im Verlaufe dessen der unbekannte Jugendliche auf den 33-jährigen Filialleiter mehrfach einschlägt, im einen Kopfstoß versetzt und diesen zu Boden wirft. Zeitgleich greift der 14-Jährige einen ebenfalls in der Filiale befindlichen 20-jährigen Mainzer an. Der 14-Jährige schlägt mehrfach auf den 20-Jährigen ein, wirft diesen zu Boden und hält ihn dort fest, um weiter auf ihn einzuschlagen. Ein Zeuge kann eingreifen und die Beteiligten trennen. Der 14-jährige Mainzer sowie dessen Begleiter können vom Tatort flüchten.

Das gesamte Geschehen wird von Zeugen gefilmt. Der 14-jährige Mainzer konnte bereits identifiziert werden.

Wer ergänzende sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell