Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen nach Unfall gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei Mainz über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Pedelecfahrerin in der Hattenbergstraße in Mainz informiert.

In der Zeit zwischen 16:15 und 17:15 Uhr war die 43-jährige dunkel gekleidete Mainzerin mit ihrem schwarzen Pedelec in der Hattenbergestraße in Richtung Zwerchallee unterwegs. In Höhe eines Firmenparkplatzes kam es zu einer Begegnung mit einer 41-jährigen Frau aus Gau-Algesheim, die mit einem blauen BMW von dem Firmenplatz auf die Straße einfahren wollte. Im Rahmen der Begegnung stürzte die Pedelecfahrerin, wobei das Pedelec stark beschädigt wurde und sie sich leichte Verletzungen zuzog. Aufgrund widersprüchlicher Angaben beider Frauen ist derzeit unklar, ob ein Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Gau-Algesheimerin unfallursächlich war. Die Polizei bittet hiermit um Mithilfe bei der Aufklärung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell