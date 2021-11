Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Festnahme eines bewaffneten Räubers

Nieder-Olm/Mommenheim/Heidesheim (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus Rheinhessen sorgte für einen Großeinsatz der Mainzer Polizei. Zunächst fiel der Mann gegen 10:23 Uhr in Nieder-Olm auf. Hier bedrohte er eine 42-jährige Autofahrerin mit einer Schusswaffe, um sich so deren Fahrzeug anzueignen. Mit dem Volvo der Geschädigten fuhr der Täter nach Mommenheim, wo er in einem Supermarkt neben diversen Gegenständen auch Bargeld aus der Kasse stahl. Die Kassiererin des Marktes war von dem Diebstahl derart geschockt, dass sie medizinisch betreut werden musste. Mit dem Diebesgut und dem gestohlenen Volvo fuhr der 52-jährige dann nach Lörzweiler, wo er den Pkw abstellte und als Fahrgast in ein Taxi einstieg. Mit dem Taxi fuhr der Mann weiter und konnte in der Ortslage Heidesheim von Polizeikräften gesichtet werden. Als der 52-jährige aus dem Taxi ausstieg, konnte er von Spezialkräften der rheinlandpfälzischen Polizei festgenommen werden. Der Mann führte tatsächlich eine Schusswaffe bei sich. Schusswaffe und Diebesgut konnten sichergestellt werden. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich um eine Schreckschusswaffe handeln. Motivlage und Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Mainzer Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell