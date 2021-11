Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Nieder-Olm - Parfüm im dreistelligen Bereich aus Parfümerie entwendet

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 2.11. kam es in einer Parfümerie in Nieder-Olm zu einem Ladendiebstahl.

Am besagten Nachmittag betraten mehrere Personen das Geschäft, von denen eine Frau die 29-jährige Mitarbeiterin der Parfümerie in ein Gespräch verwickelte und sich zu den Pflegeprodukten führen ließ. Während die 29-Jährige die Kundin berät, schauten sich die Begleitpersonen im Geschäft um. Nachdem etwas Zeit vergangen war, verließen alle gemeinsam das Geschäft ohne etwas gekauft zu haben. Die Mitarbeiterin stellte kurz darauf fest, dass 8 Parfüms im dreistelligen Wert entwendet wurden.

Sie beschreibt die Personen wie folgt:

Frau 1: - Kopfbedeckung mit Schal, buntes Kleid Frau 2: - Kopfbedeckung und Schal, breite längere schwarze Jacke Mann: - Bomberjacke dunkelblau, dunkles Haar nach hinten gegelt Kinder: - Junge etwa 5, - Baby etwa 1

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

