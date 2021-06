Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Auf Schnellrestaurant-Toilette am Flughafen versteckt

Stuttgart (ots)

Bereits am vergangenen Freitag haben Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen Betäubungsmittel bei einem Reisenden sichergestellt. Die Zöllner waren dabei, im Bereich des Busterminals Kontrollen durchzuführen, als die eingesetzte Betäubungsmittelspürhündin Dewi Witterung aufnahm und in Richtung zweier Männer zog, die gerade aus einem Fernreisebus gestiegen waren. Nachdem die beiden Reisenden wahrgenommen hatten, dass der Zollhund Interesse für ihr mitgeführtes Gepäck zeigte, verließen sie schnellen Schrittes den Busbahnhof. Die zwei Zollbeamten folgten den Männern und konnten noch beobachten, wie einer der beiden eine Tasche unter ein geparktes Auto warf. Danach rannten die beiden Männer in verschiedene Richtungen davon und konnten zunächst auf dem Flughafengelände untertauchen. Die Beamten stellten die weggeworfene Tasche sicher und fanden darin unter anderem sechs Gramm Kokain, sechs Gramm Marihuana sowie Ausweispapiere. Im Rahmen einer Suche entdeckten Zollbeamte schließlich einen der beiden Flüchtigen, der sich auf der Toilette eines Schnellrestaurant eingeschlossen hatte. Der zweite Mann konnte im Rahmen der Ermittlungen nicht mehr am Flughafen aufgegriffen werden und ist entsprechenden Zeugenaussagen zufolge in ein Fahrzeug mit Esslinger Kennzeichen eingestiegen. Der vorläufig festgenommene 33-Jährige bekannte sich zum Inhalt der Tasche und erklärte den Zöllnern gegenüber, dass er bereits wegen Betäubungsmitteldelikten vorbestraft sei. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann aus Köln nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Hauptzollamts Stuttgart dauern an.

