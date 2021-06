Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Schwerpunktprüfung des Zolls im Gebäudereinigergewerbe

Stuttgart (ots)

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am Mittwoch im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung Betriebe des Gebäudereinigerhandwerks unter die Lupe genommen. In der Region Stuttgart befragten die Zöllner dabei insgesamt 156 Arbeitnehmer, die für 36 unterschiedliche Firmen, mit Reinigungsaufgaben in Büro- und Betriebsräumen, in Schulen und auch in Corona-Teststationen beschäftigt waren. Im Mittelpunkt der Kontrollen stand dabei neben der erforderlichen vollständigen Anmeldung zur Sozialversicherung auch die Einhaltung des in der Branche geltenden Mindestlohns in Höhe von 11,11 Euro pro Stunde. Bei fünf Betrieben ergeben sich für die Ermittler Anhaltspunkte, dass die Unternehmen -beispielsweise durch zu knapp bemessene Zeitvorgaben für die zu reinigenden Flächen- ihren Verpflichtungen im Hinblick auf die Entlohnung ihrer Beschäftigten nicht nachgekommen sind. Eine angetroffene Reinigungskraft aus Albanien war wegen illegaler Einreise durch die Landespolizei zur Festnahme ausgeschrieben und wurde vom Zoll an die Polizisten übergeben.

