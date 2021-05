Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: süß und goldig Frau versucht Goldschmuck in einer Tasse mit Süßigkeiten zu schmuggeln

Stuttgart (ots)

Bereits gestern haben Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen geschmuggelten Goldschmuck im Wert von fast 8.500 Euro sichergestellt. Die Reisende war am Morgen aus der Türkei kommend in Stuttgart gelandet und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurde die 58-Jährige von Zollbeamten zu einer Kontrolle gebeten. Nachdem die Frau zunächst aussagte, keine neuwertigen Waren aus der Türkei nach Deutschland zu importieren, entdeckten die Beamten im Koffer der Frau neuwertigen Goldschmuck. Weitere neu erworbene Goldarmreifen trug die Reisende unter ihrer Kleidung. Bei der anschließenden Überprüfung des Gepäcks entdeckten die Abfertigungsbeamten noch vier in Alufolie gewickelte Goldarmreifen in einer Tasse mit Süßigkeiten. Da die Frau die Waren bei der Einfuhr nicht angemeldet hatte, leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren gegen die Frau ein. Für den Goldschmuck im Wert von insgesamt etwa 8.500 Euro fallen 1.850 Euro Einfuhrabgaben an. Zusätzlich muss die Reisende nun noch mit einer Geldstrafe wegen des Schmuggels rechnen.

