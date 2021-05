HZA-S: Berlin -> Belgrad -> Stuttgart -> Berlin * Zoll beschlagnahmt am Stuttgarter Flughafen gestohlenes Fahrrad

Hauptzollamt Stuttgart

Über dreitausend Kilometer lang ist die Strecke von Berlin über Belgrad und Stuttgart zurück nach Berlin. Mindestens diese Strecke hat ein Fahrrad zurückgelegt, das Anfang der Woche von Zollbeamten am Stuttgarter Flughafen gestoppt wurde. Den Großteil dieser Strecke wurde das Gefährt allerdings nicht auf eigenen Achsen bewegt. Nach ihrer Ankunft stoppten Zollbeamte ein Pärchen beim Verlassen der Gepäckausgabehalle, das aus Belgrad nach Stuttgart geflogen war und im Gepäck ein Fahrrad transportierte. Bei der Überprüfung der Rahmennummer des ehemals fast 3.000 Euro teuren Drahtesels stellten die Beamten fest, dass das Rennrad vor etwas mehr als drei Jahren in Berlin als gestohlen gemeldet worden war. Die Reisenden zeigten sich angesichts dieser Information wahrlich schockiert und gaben an, der in Serbien lebende Mann hätte das Fahrrad vor geraumer Zeit als Internetschnäppchen auf einer Auktionsplattform erstanden. Die Zollbeamten stellten das Rennrad sicher und übergaben den Sachverhalt der Landespolizei. Das Fahrrad wird sich nun in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich auf die Abschlussetappe seiner Reise zum ursprünglichen Besitzer nach Berlin begeben können. Da es sich bei der Rennmaschine zollrechtlich im weitesten Sinne um eine Rückware handelt und der Warenwert des Fahrrads nicht mehr in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises anzusetzen ist, sahen die Zollbeamten zunächst von der Erhebung entsprechender Einfuhrabgaben ab.

