Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Illegale Beschäftigung in Maichingen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Stuttgarter Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am vergangenen Samstag in Sindelfingen-Maichingen sechs Fälle illegaler Ausländerbeschäftigung aufgedeckt. Die Zöllner hatten die Reihenhaus-Baustelle in einem Neubaugebiet für eine Prüfung der Beschäftigungsverhältnisse bei den Rohbauarbeiten ausgewählt. Vor Ort trafen die Beamten zunächst drei Bauarbeiter auf dem Bauvorhaben an, ein weiterer Arbeiter versteckte sich im Materialcontainer vor dem Zoll und zwei Arbeitnehmer versuchten durch die Lichtschächte im Keller vor der Kontrolle zu fliehen. Bei allen sechs angetroffenen Männern handelt es sich um serbische Staatsangehörige, die nicht über die erforderlichen Genehmigungen für die Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland verfügten. Zudem wies sich einer der Männer mit gefälschten slowenischen Passpapieren aus. Für den Mann wurde wegen des Verdachts der Urkundenfälschung Untersuchungshaft angeordnet. Die restlichen fünf Mitglieder der Baukolonne mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen und sind aufgefordert, unverzüglich aus Deutschland auszureisen. Der Zoll hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Arbeitgeber der Serben eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell