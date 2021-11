Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streitigkeit zwischen Verkehrsteilnehmern endet in Strafanzeige

Mainz-Neustadt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr kam es in der Mainzer Neustadt zu Streitigkeiten zwischen einem 46-jährigen Mainzer und einem 26-jährigen Wiesbadener.

Der 46-Jährige ging mit seiner 39-jährigen Begleitung auf dem Bürgersteig der Kaiserstraße, als in Höhe der Rhabanusstraße der 26-Jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug, entgegengesetzt der Fahrtrichtung der Einbahnstraße, aus der Rhabanusstraße auf die Kaiserstraße ausfahren möchte. Hierbei kreuzten sich die Wege der drei Beteiligten.

Der erschrockene Mainzer sprach den Wiesbadener Fahrer auf dessen Fahrverhalten an, woraufhin dieser aus dem Auto stieg, den 46-jährigen Mann am Kragen packte und mehrfach beleidigte. Anschließend begab sich der 26-Jährige zurück zu seinem Fahrzeug und möchte seine Fahrt fortsetzen. Der 46-jährige Fußgänger verweigert dies jedoch, indem er sich auf die Fahrbahn stellte und somit die Weiterfahrt des Wiesbadeners verhindert. Um seine Fahrt dennoch weiterführen zu können, tastete sich der 26-Jährige langsam an den Mainzer vorbei.

Hinsichtlich des weiteren Tathergangs kam es zu widersprüchlichen Angaben der Beteiligten. Derzeit steht im Raum, dass der 46-jährige Fußgänger mit der Faust gegen den Außenspiegel Beifahrerseite des Fahrzeuges des Wiesbadeners geschlagen habe, so dass dieser einen Schaden an der Mechanik erlitt. Dem gegenüber steht der Vorwurf, dass der 46-jährige Fußgänger im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel leicht berührt wurde. Zu einer Verletzung des Fußgängers kam es hierbei nicht. Aufgrund der gegenseitig vorgebrachter Vorwürfe ermittelt die Polizei Mainz gegenwärtig gegen die Beteiligten aufgrund wechselseitiger Nötigung im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und weiterer Delikte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell