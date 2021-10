Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, gewalttätiger Streifzug durch Mainz, insgesamt mindestens drei Personen verletzt, mehrere Passanten ua. rassistisch beleidigt.

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Freitagabend, den 08.10.2021 gegen 20:00 Uhr, kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Straftaten mit Verletzten durch einen 33-jährigen Mann aus Wiesbaden. Der oben genannte befand sich zunächst mit einem Bekannten in einem Restaurant in der Mainzer Innenstadt. Bereits hier verhielt sich der 33-Jährige auffällig aggressiv. Von Zeugen als "offensichtlich streitsuchend" beschrieben, äußerte der Mann aus Wiesbaden mehrfach Beleidigungen gegenüber anwesenden Restaurantbesuchern. Von einem der Gäste darauf angesprochen, warf der nunmehr Beschuldigte ein Glas in Richtung des Mannes, welches eine 15-Jährige am Hinterkopf traf und diese verletzte. Da mehrere Zeugen die Mainzer Polizei verständigten, verließ der Aggressor samt Bekannten das Lokal fluchtartig, ohne seine Rechnung zu begleichen. Ein 57-jähriger Angestellter des Restaurants, der die beiden Männer daraufhin zu Fuß verfolgte, wurde von dem 33-jährigen Wiesbadner wenig später am Kopf gepackt und gegen einen Metallmülleimer gestoßen. Aufgrund der daraus resultierenden Verletzungen musste der 57-Jährige in einem Mainzer Krankenhaus bandelt werden. Circa eine Stunde später wird der Mainzer Polizei erneut ein Körperverletzungsdelikt im Mainzer Stadtgebiet, in einer Spielothek im Bereich der Großen Bleiche gemeldet. Dort schlug er einer 26-jährigen Angestellten sowie einem 28-Jährigen Gast der Spielothek ins Gesicht und beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände. Gegen 01:27 Uhr konnte der 33-jährige Beschuldigte letztendlich im Bereich der Binger Straße durch mehrere Streifen des Mainzer Altstadtrevieres angetroffen, kontrolliert und festgenommen werden. Kurz vor der Kontrolle beleidigte der Daueraggressor einen 16-jährigen aus Ostafrika stammenden jungen Mann rassistisch, der laut eigenen Angaben einen Übergriff des Wiesbadeners auf einen Wohnsitzlosen durch beherzte Ansprache verhinderte. Auch bei der Festnahme beleidigte der 33-Jährige Beschuldigte die eingesetzten Beamt:innen. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren ua. wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell