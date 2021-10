Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Pkw

Mainz-Oberstadt/Weisenau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Bereich Oberstadt/Weisenau zu zwei Diebstählen aus Pkw. In der Schulze-Delitzsch-Straße wurde von bislang unbekannten Tätern ein geparkter Honda durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet. Nur einige Straßen weiter im Oberen-Laubenheimer-Weg verschafften sich Täter Zugang zu einem Opel Astra. Aus dem Opel wurden zwei Geldbörsen mit diversem Inhalt entwendet. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Mainzer Polizei konnten bislang keinerlei verwertbare Spuren gefunden werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell