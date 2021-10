Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Nüssen

Essenheim (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche kam es in der Gemarkung "Ochsenrech" in Essenheim, zu einem Diebstahl von Nüssen. Bislang unbekannte Täter stahlen von insgesamt vier Bäumen rund 50 Kilogramm Walnüsse. Die Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem Lerchenberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell