Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand in stillgelegtem Parkhaus

Mainz-Oberstadt (ots)

06.10.2021, 19:11 Uhr

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand im stillgelegten Parkhaus in der Generaloberst-Beck-Straße. Von einem Zeugen konnten gegen 19:00 Uhr mehrere männliche Jugendliche an der Einfahrt zu dem Parkhaus wahrgenommen werden. Kurze Zeit später bemerkte der Zeuge, dass im zweiten Obergeschoss des Parkhauses mehrere Holzbretter brannten. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bereits am 13.09.2021 kam es in den Nachmittagsstunden an der gleichen Örtlichkeit zum Brand eines Müllcontainers, der von bislang unbekannten Personen angesteckt worden war. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell