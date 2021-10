Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Motorradunfall - Fahrer leicht verletzt

Kirchheim, B 271 (neu) - 03.10.2021, 10:40 Uhr (ots)

Zur Unfallzeit fuhren ein PKW- und ein Motorradfahrer auf der B 271 (neu) in Richtung Dackenheim. In einem Kurvenbereich überholte ein 57-jähriger Motorradfahrer einen vorausfahrenden PKW-Fahrer. Nach den Ermittlungen kam der Motorradfahrer beim Wiedereinscheren (es kam Gegenverkehr!) zu weit nach rechts und von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er die Leitplanke und stürzte. Das Motorrad wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem überholten PKW. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 8000EUR.

