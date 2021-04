Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zeugen nach Diebstahl gesucht

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (05.04.2021) mehrere Möbel aus einer ehemaligen Fabrik an der Straße Linzel in Oelde-Stromberg gestohlen.

In der Zeit zwischen 12.56 Uhr und 14.45 Uhr entdeckten Zeugen mindestens zwei Unbekannte innerhalb der Hallen. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie aufgefallen waren, flüchteten sie in einen weißen VW Transporter mit ausländischem Kennzeichen. Im Anschluss fiel auf, dass mehrere Möbelstücke gestohlen wurden.

Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell