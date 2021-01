Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Garage

Edesheim (ots)

Am 08.01.2021, gegen 15:00 Uhr, meldete sich der Geschädigte bei hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass Unbekannte in seine Garage in der Hochgasse eingebrochen sind. Die Täter brachen die Garage auf und entwendeten u.a. eine dort gelagerte Matratze. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250EUR. Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

