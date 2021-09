Polizei Düsseldorf

POL-D: Tödlicher Verkehrsunfall in Oberbilk - Mann beim Überqueren der Straße von Containerfahrzeug erfasst - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 27. September 2021, 11:08 Uhr

Tödliche Verletzungen zog sich am Montagvormittag ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Oberbilk zu. Der 89-Jährige war beim Überqueren der Straße von einem Containerfahrzeug erfasst worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen trat der Senior in Höhe der Einmündung zur Kölner Straße aus bislang unklarer Ursache unvermittelt auf die Ellerstraße. Hier wurde er vom Containerfahrzeug eines 58-Jährigen erfasst, der in Richtung Kölner Straße unterwegs war. Der 89-Jährige geriet unter den schweren Transporter und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz notärztlicher Versorgung starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde durch einen Seelsorger betreut. Während der Aufnahme und Spurensicherung durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team war der Bereich um die Unfallörtlichkeit gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

