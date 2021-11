Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte Körperverletzung nach gut gemeintem Rat

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr wurde eine 48-jährige Mainzerin nach einem gut gemeinten Rat angegriffen.

Vor einem Wohnhaus in der Richard-Schirrmann-Straße kam es aufgrund eines Pannenfahrzeuges zu einer kurzzeitigen Verkehrsbehinderung. Die ausgebremsten Verkehrsteilnehmer reagierten zunächst erbost gegenüber dem Fahrer des Abschleppdienstes. Als die 48-jährige Anwohnerin einen der Beschwerdeführer anspricht, dass sein Fahrzeug aufgrund augenscheinlich fehlender Zulassung gar nicht im Straßenverkehr geführt werden dürfe, schlug dieser nach der 48-Jährigen und trat nach ihr, als diese zu Boden fiel. Die Anwohnerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Nach dem Vorfall flüchtete der Mann unerkannt vom Tatort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell