Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer am Boeler Marktplatz in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend (16.03.2022) in Boele einen 50-jährigen Randalierer in Gewahrsam. Der Mann fiel, gegen 18.50 Uhr, an einer Bushaltestelle am Boeler Marktplatz durch sein aggressives Verhalten auf. Dort beleidigte er einen Busfahrer und musste von diesem mehrfach zum Tragen der Mund-Nasen-Maske aufgefordert werden. Er ballte immer wieder seine Fäuste und baute sich vor dem Mann auf. Während des Gesprächs mit den Polizeibeamten lief der 50-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn und musste festgehalten werden. Aufgrund seines Verhaltens legten die Beamten dem Mann Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell