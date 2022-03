Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter umarmt 42-jährigen Mann in der Innenstadt - Smartphone gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (16.03.2022) stahl ein bislang unbekannter Täter einem 42-jährigen Mann das Smartphone aus seiner Hemdtasche. Der Hagener lief, gegen 22.30 Uhr, die Straße Am Hauptbahnhof entlang. Dort sprach ihn der unbekannte Täter an und versuchte den 42-Jährigen zu umarmen. Danach ging er in Richtung der Altenhagener Brücke weiter. Der Hagener stellte unmittelbar nach der Begegnung mit dem Unbekannten fest, dass dieser ihm sein Handy aus der Hemdtasche gestohlen hatte. Im direkten Umfeld erkannte der 42-Jährige zwei weitere Männer. Weil er vermutete, dass sie zu dem Täter gehörten, sprach er sie an. Einer von ihnen fragte daraufhin "Was gibst du mir, wenn ich dir dein Handy wieder besorge?". Als der Hagener einen Kioskbesitzer darum bat, die Polizei zu verständigen, gingen auch diese beiden Männer weg. Den Beamten sagte er, dass alle drei Männer zwischen 18 und 20 Jahren alt waren und kurze, schwarze Haare hatten. Der Mann, den er nach der Tat ansprach, trug eine helle Jacke und eine auffällige Kette um den Hals. Eine Fahndung nach den Männern verlief ohne Erfolg. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

