Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Auto eines 20-Jährigen in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen am Mittwochnachmittag (16.03.2022) in der Innenstadt das Auto eines 20-jährigen Mannes. Der Hagener hatte seinen grauen Audi A1, gegen 13.00 Uhr, am Fahrbahnrand vor einem Mehrfamilienhaus in der Goldbergstraße abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt reinigte der Mann sein Auto. Dazu hatte er alle Türen geöffnet und der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss. Er sagte den hinzugerufenen Polizeibeamten, dass er nur für wenige Minuten in das Haus gegangen ist. Als er zurück nach draußen kam, musste er feststellen, dass Unbekannte seinen Audi gestohlen hatten. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell