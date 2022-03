Polizei Hagen

POL-HA: Durchsuchungsbeschluss vollstreckt - Über 800 Gramm Marihuana in Wohnung eines 30-jährigen Hageners gefunden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nachdem ein 30-Jähriger Mann bereits im Juli 2021 bei dem Einfuhrschmuggel von Cannabis aus den Niederlanden nach Deutschland erwischt wurde, fanden Kripo-Beamte am Dienstagmorgen (15.03.2022) weitere Drogen in der Wohnung des Mannes in Hohenlimburg. Am 30.07.2021 war der Hagener auf der Autobahn 52 aus den Niederlanden kommend unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle fanden Beamte Cannabis in seinem Auto und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels ein. Bei anschließenden Ermittlungen wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 30-Jährigen in der Obernahmerstraße erwirkt. Diesen vollstreckten Beamte der Hagener Kripo am gestrigen Morgen (15.03.2022). Als sie den Mann vor dem Mehrfamilienhaus antrafen, erkannte dieser die Situation und flüchtete zunächst. Den Beamten gelang es jedoch, ihn zu stellen. Er hatte ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana und ein Klappmesser bei sich. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten dann unter anderem über 800 Gramm, in Tüten verpacktes, Cannabis. Das Messer und die Drogen beschlagnahmten sie und leiteten ein Strafverfahren gegen den Hagener ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell