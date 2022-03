Polizei Hagen

POL-HA: Exhibitionistische Handlungen im Stadtgarten - Mann entblößt sich vor 55-jähriger Frau

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Dienstagmorgen (15.03.2022) im Stadtgarten vor einer 55-jährigen Frau. Die Hagenerin ging, gegen 06.30 Uhr, zu Fuß aus Richtung des Parkplatzes in der Stadtgartenallee kommend durch den Stadtgarten. Der unbekannte Täter lief vor ihr her und bog in Richtung des Teiches ab. Dort blieb er stehen, drehte sich zu der Hagenerin um, öffnete seine Hose und begann zu onanieren. Die 55-Jährige brachte den Vorfall anschließend auf einer Polizeiwache zur Anzeige. Sie sagte den Beamten, dass der Mann etwa 35 - 40 Jahre alt und circa 175 cm groß war. Er hatte blond-graue Haare und trug eine helle Jeanshose, weiße Turnschuhe sowie eine schwarze Jacke. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlungen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell