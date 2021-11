Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0828 --Wohnmobil angezündet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Delfter Straße Zeit: 10.11.2021, 03:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zündeten Unbekannte ein Wohnmobil in Huchting an und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Delfter Straße gerufen, weil dort ein Wohnmobil brannte. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, das Wohnmobil wurde dabei vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat vergangene Nacht in der Delfter Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

