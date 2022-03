Polizei Hagen

POL-HA: 35-jährige Autofahrerin bei Unfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Dienstagnachmittag (15.03.2022) in Haspe eine 35-jährige Autofahrerin leicht. Die Hagenerin fuhr, gegen 14.25 Uhr, mit ihrem grauen VW über die Rolandstraße in Richtung Märkische Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem weißen VW die Leimstraße in Richtung Wehringhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich der Straßen zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 35-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell