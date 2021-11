Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autoscheibe eingeschlagen ++ 47-Jähriger angehalten ++ Zwei Pkw schleudern nach Aufprall über Fahrbahn ++ Unbekannter Radfahrer gesucht ++

Autoscheibe eingeschlagen

Achim. Bislang unbekannte Täter schlugen am Donnerstag zwischen kurz vor 19 Uhr und kurz vor 21 Uhr eine Fensterscheibe eines VW ein, der in der Bergstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Aus dem Innenraum stahlen die Täter unter anderem einen Beamer und flüchteten unerkannt mit der Beute. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

47-Jähriger angehalten

Achim. Gegen einen 47-Jährigen leitete die Polizei Achim am Donnerstagabend mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Trunkenheit im Verkehr ein. Der 47-Jährige war wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss in der Uphuser Heerstraße mit seinem Ford kontrolliert worden. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde, die nun untersucht wird.

Der 47-Jährige hatte darüber hinaus einen gefälschten Personalausweis und Führerschein vorgezeigt. Die beiden Dokumente wurden sichergestellt und die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Die Weiterfahrt wurde ihm ebenfalls untersagt und seine Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Zwei Pkw schleudern nach Aufprall über Fahrbahn

Verden. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzten sich ersten Informationen zufolge zwei Personen leicht und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 52-jährige Fahrerin eines Chevrolets in der Eitzer Dorfstraße in Richtung Walsroder Straße unterwegs. In der Einmündung zur Walsroder Straße kollidierte sie mit einem VW einer 33-Jährigen, die auf der Walsroder Straße in Richtung Verden fuhr. Durch den Aufprall schleuderten beide PKW über die Fahrbahn. Die Ursache des Unfalles ist noch unklar. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Beamt/-innen gehen indes von rund 22.000 Euro Sachschaden aus.

Zeugen gesucht

Oyten. Bei einem Unfall in der Straße "Am Triften" kollidierte am Donnerstag gegen kurz vor 18 Uhr ein BMW eines 63-Jährigen mit einem Fahrrad eines 50-Jährigen. Der 50-Jährige soll gerade zu Fuß mit Hund und Fahrrad an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn der Straße überquert haben, als der 63-Jährige mit dem BMW in Richtung Fischerhude unterwegs war. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, ist noch unklar. Die Polizei bittet nun unter 04202/9960 um Hinweise von Zeugen.

Unbekannter Radfahrer gesucht

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern verletzte sich ein 14-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen kurz vor 07:00 Uhr scheinbar schwer. Der unbekannte, männliche Radfahrer war demnach auf dem Geh- und Radweg in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bremen unterwegs und kollidierte mit dem 14-Jährigen, der ihm entgegenkam. Der 14-Jährige stürzte, wobei er sich Verletzungen zuzog. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei Oyten sucht deswegen nun nach dem zweiten, unbekannten Radfahrer und bittet unter 04202/9960 um Hinweise.

