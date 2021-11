Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 18.11.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Ritterhude - Versuchter Einbruch: Am Mittwochmorgen wird an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Reuterplatz in Ritterhude ein versuchter Einbruch festgestellt. Der unbekannte Täter hatte zuvor versucht ein Kellerfenster aufzubrechen. Dabei hatte er erheblichen Lärm verursacht und daraufhin von der Tatausführung abgelassen. Diebesgut war nicht erlangt worden. Am Fenster war Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Lilienthal - Pkw gerät in Brand: Am Dienstag bemerkt ein 48-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck gegen 14:00 Uhr eine Rauchentwicklung an einem in der Straße In den Theilen in Lilienthal geparkten Pkw. Dieser war vermutlich zuvor mit laufendem Motor am Fahrbahnrand abgestellt worden, worauf sich nach längerem Motorlauf ein Abgasschlauch entzündet haben dürfte. Mit einem Feuerlöscher kann die Ausweitung des Brandes verhindert werden. Das Fahrzeug wird erheblich beschädigt und zur Feststellung der Brandursache sichergestellt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

