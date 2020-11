Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Brandstiftung in Rostock Brinckmansdorf

RostockRostock (ots)

Gestern Abend zündeten mehrere Jugendliche eine Mülltonne und einem Baum in Rostock Brinckmansdorf an. Die Rostocker Polizei konnte die drei Tatverdächtigen nach einer Nahbereichsfahndung feststellen.

Um 19:15 Uhr kontaktierte eine Hinweisgeberin die Polizei. Sie teilte mit, mehrere männliche Tatverdächtige dabei beobachtet zu haben, wie sie einen Mülleimer an einem Einkaufmarkt in der Robert-Beltz-Straße anzündeten. Sie konnte diese genau beschreiben. Die Beamtinnen und -beamten begannen die Suche nach den Tatverdächtigen. Sie konnten drei Jugendliche feststellen.

Sie hatten zuvor an einer dem Tatort nahe gelegenen Haltstelle gewartet und waren in einen Linienbus eingestiegen. Sie verfolgten den Bus und begleiteten die Tatverdächtigen anschließend auf Höhe der Haltestelle "Vicke-Schorler-Ring" aus dem Bus. Dort nahmen sie ihre Personalien auf. Bei einer Durchsuchung der Jugendlichen konnte die Polizei diverse Feuerzeuge feststellen. Die Tatverdächtigen, zwei 13-Jährige und ein 14-Jähriger, räumten die Tat ein. Demnach kippten sie Feuerzeugbenzin in den Mülleimer und zündeten diesen an. Auch ein Baum geriet dabei in Brand. Das Feuer ging jedoch eigenständig aus. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Brandstiftung auf. Bei allen Tatverdächtigen handelt es sich um Personen deutscher Herkunft.

