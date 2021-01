Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung am Gartencenter

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

"Moderne Kunst" oder "Panzersperre"? Weder noch... am Ende ist und bleibt es eine Sachbeschädigung, was unbekannte Täter heute Morgen an der Altenaer Straße angerichtet haben.

Zwischen 3 und 6 Uhr verzierten Unbekannte eine Palette Blumenerde mit Holzlatten (Foto) und richteten dabei mehrere hundert Euro Schaden an. Die Erde stand frei zugänglich auf dem Gelände des Gartencenters. Sie ist von der Straße aus einsehbar. Daher hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter 02351/9099-0.

