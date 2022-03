POL-HA: Kellerbrand in der Eilper Straße

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Dienstag (15.03.2022) verletzte sich ein 17-Jähriger schwer, als er gegen 19 Uhr auf der Kuhlestraße mit seinem Mofa stürzte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Dortmunder in Richtung Wehringhausen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Jugendliche kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Mofa entstand ein ...

