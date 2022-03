Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ohne Führerschein unterwegs, Verkehrsunfälle, Einbruch

Braunsbach: Ohne Führerschein unterwegs

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der A6 an der Anschlussstelle Kirchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er in Richtung Crailsheim unterwegs war. Dabei musste festgestellt werden, dass der 29-Jährige mit seinem Lkw unterwegs war ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Lkw musste ebenfalls stehen bleiben.

Ilshofen: Vorfahrt missachtet- mehrere Personen leicht verletzt

Mittwochnacht gegen 22:50 Uhr befuhr eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin die K2668 von Oberaspach in Richtung Ilshofen. An der Einmündung auf die L2218 missachtete sie die Vorfahrt eines 24-jährigen VW-Fahrers, welcher auf der L2218 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 27-Jährige Frau, sowie deren 29-jähriger Beifahrer und ein 2-jähriges Kind im Peugeot wurden leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige Fahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 24 Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer gestürzt

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer die B19 von Gelbingen kommend in Richtung Untermünkheim. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad des 17-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

Satteldorf: Einbruch in Fast-Food-Restaurant

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:20 Uhr verschaffte sich mindestens eine Person gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Marco-Polo-Straße. Dort wurde im Anschluss Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise.

