Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher flüchten mit Beute übers Feld

Hamm-Uentrop (ots)

Eingebrochen wurde am Mittwoch, 17. November, 18.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Norddinker. Der 55-jährige Bewohner sah zwei Männer über ein angrenzendes Feld flüchten.

Die zwei Täter hebelten gewaltsam eine Bürotür auf und gelangten so in Innere des Hauses. Nachdem sie Schränke und Schubladen durchsucht hatten, kletterten sie mit unbekannter Beute aus dem Gebäude und flüchteten über ein Feld vom Tatort. Der Bewohner sah die dunkel gekleideten Männer nur noch aus der Ferne als er nach Hause kam und alarmierte die Polizei.

Hinweise zu dem Tatgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell