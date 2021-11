Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, 16. November, gegen 14.45 Uhr in einem Elektronik-Markt in der Innenstadt wurde ein 38-jähriger Mann aus Münster vorläufig festgenommen.

Der 38-jährige Münsteraner wurde bei einem Ladendiebstahl von einem Laptop und mehreren Videospielen erwischt - Wert über 500 Euro. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft, Drogen und ein Messer in den Taschen des Mannes.

Der bereits mehrfach wegen Diebstahl in Erscheinung getretene 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.(mg)

