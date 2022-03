Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht - Holzdiebstahl - Unfälle - Fahrräder und Bälle gestohlen

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen: Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Zwei bisher unbekannte Personen begaben sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Fellbacher Straße. Einer der Männer befüllte eine 0,5-Liter-Flasche mit Benzin, ließ diese allerdings an der Zapfsäule stehen. Anschließend betraten beide Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Mitarbeiter der Tankstelle zückte einer der Männer ein Messer, bedrohte den Angestellten und forderte diesen auf, die Kasse zu öffnen. Danach entwendeten die Männer einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse sowie einige Schachteln Zigaretten und flüchteten unter Mitnahme der zuvor gefüllten Benzinflasche zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 160-165 cm groß, hellhäufig, trug einen dunklen "Hoodie", eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Adidas" sowie den Ziffern "03", blaue Jeans, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle sowie ein schwarzes Tuch über dem Mund-Nasenbereich. Zudem trug er an der rechten Hand einen Handschuh.

Täter 2: männlich, ca. 170-180 cm groß, dunkelhäutig, trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, die er über den Kopf gestülpt hatte, eine schwarze Sturmhaube, blaue Jeans und weiße Schuhe. Weiterhin trug er an der linken Hand einen Handschuh.

Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der neben mehreren Streifenfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Täter unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Murrhardt: Holzdiebstahl

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb ca. 38 Festmeter Holz, die am Wegesrand in der Verlängerung der Harbacher Straße abgelegt waren. Das Holz wurde vermutlich mit einem roten Kurzholz-Lkw abtransportiert, am Anhänger war eine Schwäbisch Haller Zulassung angebracht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt telefonisch unter der Nummer 07192 5313 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein in der Aspacher Straße geparkter Opel Corsa wurde am Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr, an der Vorderseite von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Backnang: Aufgefahren

Eine 29-jährige BMW-Fahrerin und eine 43-jährige Audi-Fahrerin befuhren am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, hintereinander die Linksabbiegerspur der B14 kommend von der Spritnase. Als auf Höhe der oberen Krähenbachkreuzung die 29-Jährige ihren BMW anhalten musste, fuhr die 43-Jährige mit ihrem Audi, aufgrund Unachtsamkeit, auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Fellbach/Schmiden: Fahrräder und Bälle gestohlen

Am Mittwoch, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 21:10 Uhr, wurden in Fellbach und in Schmiden zwei Fahrräder sowie mehrere Bälle gestohlen. Die Taten fanden in Schmiden, an einer Schwimmhalle in der Talstraße und in Fellbach, an einer Schule in der Thomas-Mann-Straße, statt. Eines der Fahrräder konnte später mit aufgestochenen Reifen aufgefunden werden. Ebenso wurden drei der Bälle, die aus der Schule entwendet wurden, aufgeschlitzt gefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zu den Diebstahlsdelikten machen? Wer hat im Tatzeitraum, in den betreffenden Straßen in Fellbach und Schmiden verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

